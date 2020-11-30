"Газпром" убрал упоминание про цель заплатить 40% от МСФО за 2020 год

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" меняет формулировку относительно своих планов по дивидендным выплатам за "коронакризисный" 2020 год на фоне резкого изменения кредитных метрик.

Новая дивидендная политика предусматривает выход в течение трех лет на выплату 50% от чистой скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО с 2022 года (по итогам 2021 года и следующего).

Если в конце августа компания заявляла в презентации к квартальному МСФО "цель выплатить дивиденды за 2020 год в 40% от скорректированной прибыли по МСФО", то в новой презентации говорится о цели выплат по итогам другого года: "Цель выплаты 50% от скорректированной прибыли по МСФО за 2021 год и далее". Про 2020 год упоминания не осталось.

В презентации "Газпром" сообщил, что коэффициент "чистый долг/Ebitda" за третий квартал вырос с 2,3х до 2,9х.

По новой дивидендной политике при превышении значения 2,5х дивиденды могут быть ниже, чем предписывает дивидендная политика.