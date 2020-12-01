ЕС в 2019 году сократил выбросы парниковых газов при росте ВВП

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз сократил в прошлом году выбросы парниковых газов на 3,7% при росте ВВП на 1,5%, сообщила в понедельник Еврокомиссия в своем годовом отчете о борьбе с изменением климата.

"Европейский союз доказывает, что сокращение выбросов при росте экономики возможно. Тем не менее, отчет еще раз подтверждает, что необходимо активизировать усилия во всех отраслях для достижения нашей общей цели климатической нейтральности к 2050 году", - сказал, комментируя это, исполнительный зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который курирует "Европейский зеленый курс".

В настоящее время выбросы всех 27 стран союза сократились на 24% по сравнению с уровнем исходного 1990 года.

Выбросы, охватываемые Системой торговли квотами на выбросы (EU ETS), сократились в 2019 году больше всего: на 9,1%, или примерно на 152 млн тонн эквивалента двуокиси углерода (Мт CO2eq), по сравнению с 2018 годом. Это снижение достигнуто в основном за счет электростанций, где выбросы сократились почти на 15%, в основном из-за замены угля в производстве электроэнергии на возобновляемые источники и природный газ.

Расходы ЕС на борьбу с изменением климата, финансирование зеленых технологий, внедрения новых решений и международного сотрудничества выросли в 2019 году и будут расти в контексте восстановления экономики ЕС после COVID-19.

Доходы от аукционов EU ETS становятся все более важным источником финансирования борьбы с изменением климата. Общий доход, полученный от аукционов государствами ЕС, Великобританией и странами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с 2012 года до середины 2020 года, составил более 57 млрд евро, причем более половины - в 2018 и 2019 годах.