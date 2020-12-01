Глава ФРС спрогнозировал еще несколько проблемных месяцев для экономики

В этой ситуации он призвал сохранить экстренные программы помощи

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает, что из-за пандемии COVID-19 как в США, так и за рубежом, следующие несколько месяцев останутся проблемными для экономики, несмотря на успехи в разработке вакцин.

"Последние новости о вакцинах являются очень позитивными на среднесрочную перспективу, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного к слушаниям в банковском комитете Сената. - На данный момент существенные сложности и неопределенность сохраняются, в том числе, это касается сроков появления вакцин, их производства и распространения, а также их эффективности для разных групп населения".

По словам Пауэлла, экстренные программы, введенные Федрезервом весной этого года с целью поддержки кредитных рынков в условиях пандемии, открыли бизнесу, властям городов и штатов доступ к ресурсам на сумму почти $2 трлн. Он считает важным сохранять эти программы, а не отменять.

30 ноября ФРС продлила до конца марта 2021 года срок действия четырех кредитных программ, которые помогли стабилизировать рынок краткосрочного финансирования на пике пандемии.

Глава Минфина Стивен Мнучин заявил 19 ноября, что не станет продлевать срок действия пяти из девяти экстренных кредитных программ, реализуемых Федрезервом, в том числе схем, поддерживавших рынки корпоративного и муниципального долга, а также малый бизнес и некоммерческие организации. Центробанку придется вернуть Минфину неиспользованные $455 млрд, которые Конгресс распределит на другие цели.

Мнучин согласился на продление четырех программ, включая механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).

Помимо PPP, Федрезерв продлил до конца марта программу поддержки рынка краткосрочных корпоративных заимствований Commercial Paper Funding Facility, а также Money Market Fund Liquidity Facility, предназначенную для взаимных фондов, и Money Market Fund Liquidity Facility, позволяющую банкам Уолл-стрит заимствовать средства у ФРС под обеспечение более широкого, чем обычно, круга активов.

Федрезерв негативно отреагировал на решение Минфина завершить ряд экстренных программ, заявив, что "предпочел бы, чтобы весь набор чрезвычайных инструментов, созданных в период пандемии коронавируса, продолжил выполнять свою важную роль опоры все еще напряженной и уязвимой экономики".

Мнучин также примет участие в слушаниях в банковском комитете Сената во вторник. В тексте заявления Мнучина, подготовленного к слушаниям, говорится, что $455 млрд, не использованные Федрезервом, смогут быть направлены Конгрессом на новый пакет мер поддержки экономики.