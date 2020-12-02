Xiaomi привлечет $4 млрд через размещение конвертируемых бондов и акций

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp планирует привлечь порядка $4 млрд за счет размещения конвертируемых облигаций и акций.

Привлеченные средства компания намерена использовать для пополнения оборотного капитала, а также инвестиций в ключевые рынки, говорится в сообщении Xiaomi.

Компания рассчитывает привлечь $889,6 млн за счет размещения корпоративных облигаций и $3,1 млрд за счет продажи акций. Акции будут размещены среди, по крайней мере, шести независимых инвесторов по цене 23,7 гонконгского доллара ($3) за бумагу.

Стоимость акций Xiaomi упала на 7,1% по итогам торгов в Гонконге в среду, до 24,3 доллара. С начала текущего года бумаги компании подорожали более чем вдвое.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды.