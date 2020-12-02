"Газпром" начал поставки газа в Германию по долгосрочному контракту с OMV

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром экспорт" 1 декабря начал поставки российского газа в Германию по долгосрочному контракту с австрийской OMV, сообщила российская компания.

Стороны заключили новый долгосрочный контракт в конце октября.

"Этот новый долгосрочный контракт доказывает, что российский трубопроводный газ будет востребован в Европе еще многие годы. Мы рады, что наш старейший партнер - компания OMV - будет работать на крупнейшем в Европе германском рынке с газом "Газпрома", - приводятся в сообщении слова главы "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.