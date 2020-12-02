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СМИ узнали о продвижении стран ОПЕК+ к сделке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

После нескольких дней зачастую напряженных переговоров и консультаций с правительствами альянс продвинулся к соглашению. Детали неясны, и делегаты пока не говорят о финальных договоренностях, - сообщает агентство.

ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

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