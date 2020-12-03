ОПЕК+ попробует договориться о продлении текущих квот по добыче

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК+ в четверг попробуют договориться об изменении действующего плана - нарастить добычу нефти с января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки. Заседание планировалось на вторник, но отсутствие согласия ряда стран потребовало двухдневной отсрочки для устранения разногласий.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Долгая дорога в дюнах

Предполагалось, что после заседания министров ОПЕК в понедельник на следующий день министры стран ОПЕК+ соберутся и утвердят отсрочку наращивания добычи. Базовый вариант, сообщали источники "Интерфакса", - продление текущей квоты в 7,7 млн б/с на первый квартал 2021 года, однако обсуждались варианты и постепенного наращивания не на 2 млн б/с, а более низким темпом внутри первого квартала. Уже всем участникам понятно, что лишние 2 млн б/с на рынке в январе будут лишними - спрос на нефть не восстанавливается предполагаемыми темпами из-за введенных карантинов, а масштабное распространение вакцины возможно лишь ближе к середине 2021 года.

Российские компании, сообщили несколько источников агентства, согласились, что сделку можно продлить на текущих уровнях на первый квартал следующего года.

Однако на внеплановых консультациях лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - с членами министерского мониторингового комитета (JMMC) в воскресенье не было достигнуто консенсуса. Камнем преткновения стало нежелание Казахстана продлять сделку, и позиция ОАЭ о том, что прежде чем принимать решение о продлении действующих ограничений, нужно добиться от всех участников исполнения сделки, включая компенсаций за ранее недосокращенные объемы.

Как сообщили источники "Интерфакса" среди делегатов ОПЕК+, в ходе заседания Казахстан заявил позицию, что ему сложно продлевать сделку на текущих условиях. В понедельник источник в госведомствах республики пояснил "Интерфакс-Казахстану", что республика не против продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. "Казахстан не против сделки и высказал свою позицию. Профильное министерство (Минэнерго - ИФ-К) не против этой сделки, готово к обсуждению и переговорам", - сказал собеседник агентства. Другой информированный источник сообщил агентству, что накануне в ходе неофициальной встречи JMMC Казахстан поддержал позицию по продлению ограничений на первый квартал 2021 года, но одним из ключевых условий для этого было смягчение действующих квот.

Также не поддержали продление ОАЭ, министр энергетики которых давно высказывает позицию, что для принятия решения о продлении сделки нужно добиться того, чтобы "двоечники" исполнили свои обязательства по недосокращенным объемам. С мая накопленная недосдача достигла 2,35 млн б/с (в расчете на месяц), при этом хуже всех исполняли сделку Ирак, Нигерия, Габон, Ангола, Алжир. Россия все это время исполняла сделку близко к 100%, но за счет больших объемов, которые нужно было снизить второму по величине производителю нефти в мире (квота в мае - 2,5 млн б/с), накопленный долг составляет почти столько же, сколько и у второго производителя среди ОПЕК - Ирака, который в процентном соотношении существенно недоисполнял сделку - около 0,5-0,6 млн б/с.

Понедельник – день тяжелый

На заседании министров ОПЕК в понедельник ОАЭ повторило свою позицию, однако в результате консенсус был найден, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов, но финального решения ОПЕК не вынес до переговоров со странами ОПЕК+.

Однако внезапно ближе к ночи стало известно, что заседание было перенесено на 3 декабря для дополнительных консультаций. Не зря министр нефти Ирана Бижан Зангане предсказывал трудные переговоры с ОПЕК+.

После дождичка в четверг

Минувшие два дня не дали особой ясности, какие и между кем велись переговоры. По информации "Интерфакса", основные моменты по сделке согласованы, но нет окончательной ясности о том, удалось ли уговорить все страны-участницы (13 стран ОПЕК, три из которых не участвуют в соглашении, но голосуют, и 9 стран, не входящих в ОПЕК).

Нефтяники, с которыми удалось пообщаться "Интерфаксу", начинают нервничать. Никому не хочется повторения мартовской ситуации, когда разрыв соглашения на падающем рынке привел к неконтролируемому наращиванию добычи и катастрофическому падению цен. Впрочем, изменение квоты или поблажки некоторым участникам приведут к тому, что каждый начнет считать свою квоту несправедливой или тягостной, что может также развалить соглашение. Весной позиция Мексики чуть не сорвала заключение беспрецедентной сделки. Сначала был найден изящный выход из ситуации, но это не удержало Мексику в альянсе.

Как написало агентство Bloomberg в среду вечером со ссылкой на нескольких делегатов, страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке после нескольких дней напряженных переговоров и консультаций с правительствами, однако детали пока не ясны.