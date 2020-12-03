ЦБ отметил, что инфляция в РФ складывается чуть выше его прогнозов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России складывается чуть выше прогноза ЦБ РФ, но экономическая ситуация не создает дополнительных долгосрочных проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде "Опоры России".

"Мы видим, что инфляция чуть выше идет наших прогнозов, но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать, и, по нашим прогнозам, инфляция в следующем году будет 3,5-4%, и это подразумевает проведение в следующем году мягкой денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ, исходя из среднесуточных данных Росстата, на 30 ноября превысила 4,4% и приблизилась к 4,5% с 4,3% на 23 ноября, 4,2% на 16 ноября, 4,1% на 9 ноября и 4% на конец октября. Последний раз годовая инфляция находилась в интервале 4,4-4,5% в середине августа 2019 года.

Прогноз Банка России по инфляции на конец 2020 года составляет 3,9-4,2%.

ЦБ с июня 2019 года (начала нынешнего цикла смягчения денежно-кредитной политики) снизил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.), в том числе с начала 2020 года на 200 б.п. Сейчас ключевая ставка составляет 4,25%.

"Это большое снижение, и эффект от него еще будет действовать и продолжаться и в этом году, и в следующем году", - отметила Набиуллина. Она еще раз подчеркнула, что если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, денежно-кредитная политика в 2021 году останется мягкой.

"Когда мы принимаем решение по изменению ключевой ставки, нужно определенное время, чтобы эти решения транслировались в ставки рыночные, и по депозитам, и по кредитам. Обычно это занимает несколько кварталов", - напомнила председатель Банка России.