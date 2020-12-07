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Тинькофф банк задумался о запуске ипотечного кредитования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Тинькофф банк (входит в TCS Group), несколько лет развивавший проект ипотечного кредитования по агентской схеме и свернувший его весной 2019 года, думает о запуске ипотечного направления.

"Про ипотеку, это в повестке", - сообщил председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз в ходе онлайн-конференции инвесткомпании "Атон", отвечая на вопрос, планирует ли банк запускать быстро растущее в последнее время ипотечное кредитование.

Сервис "Тинькофф ипотека" был запущен в мае 2015 года, банк работал по агентской схеме с другими кредитными организациями, то есть сам ипотеку не выдавал. Весной 2019 года группа приняла решение закрыть этот сервис, объяснив это решение тем, что выбранная модель не может быть прибыльной в России. На тот момент с сервисом работало 11 банков-партнеров. "Тинькофф" планировал сосредоточиться на кредитовании под залог недвижимости.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 40,4%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Тинькофф банк Оливер Хьюз

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