Mail.ru Group купит 25% "Учи.ру", РФПИ и РКИФ станут миноритариями

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестируют в образовательный онлайн-сервис "Учи.ру", говорится в сообщении компаний.

Согласно сообщению Mail.ru, интернет-компания приобретает 25% сервиса за 3,75 млрд рублей с возможностью доведения доли до контрольной через опцион. Первый опцион предполагает увеличение доли в "Учи.ру" до 49,5%, он может быть реализован в конце 2021 года. Когда Mail.ru может получить контроль в образовательном сервисе, не уточняется.

Помимо Mail.ru, в сервис инвестируют РФПИ и РКИФ, сообщил фонд. Сумма инвестиций не уточняется, в результате они получат миноритарную долю "Учи.ру".

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

"Средства, полученные в результате транзакции, позволят "Учи.ру" расширить технологическую и продуктовую базу. Компания планирует провести доработку технологической платформы, разработку интерактивных элементов и новых образовательных продуктов", - говорится в сообщении РФПИ.

"Учи.ру" - образовательная платформа школьного образования, основанная в 2012 году. Сервис развивает свои проекты в России и за рубежом (США, Канада, Индонезия, Вьетнам и другие страны).

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Учи.ру" принадлежит девяти физлицам, доли в сервисе распределены следующим образом: основатели сервиса Иван Коломоец и Евгений Милютин владеют по 17,11%, 20,17% у бывшего президента Merlion Алексея Сонка. Кроме них, сервисом владеют Владимир Зубрилин (17,43%), Андрей Суздальцев (15,37%), Юрий Вировец (4,86%), Екатерина Каширская (4,85%), Екатерина Зотова (2,3%) и Евгений Воронцов (0,8%).

В Mail.ru Group уточнили, что приобретаемая доля в 25% будет выкупаться пропорционально у всех владельцев "Учи.ру". При этом основатели сервиса останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

В 2019 году выручка "Учи.ру" составила 981 млн руб., чистая прибыль - 295,6 млн руб. Ожидается, что выручка сервиса по итогам 2020 года составит порядка 3 млрд руб., отмечают в Mail.ru. Зарубежная выручка компании по итогам года может превысить $2 млн.

Mail.ru Group уже давно развивает направление онлайн-образования - как для школьников, так и для специалистов для развития профессиональных компетенций. В частности, компания развивает такие сервисы, как "Алгоритмика", Skillbox, GeekBrains и другие.