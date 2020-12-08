Путин подписал закон о федеральном бюджете

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Этот закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дефицит бюджета в 2021 году запланирован в размере 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022 году – 1,250 трлн рублей (1% ВВП); в 2023 году – 1,412 трлн рублей (1,1% ВВП). Доходы бюджета составят в 2021 году 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей; расходы – 21,52 трлн рублей, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей соответственно.

Основной источник погашения дефицита бюджета – государственные заимствования: в 2021 году – 2,938 трлн рублей (рост в 1,7 раза к ранее заложенному уровню), в 2022 году – 2,099 трлн рублей (рост на 12,4%), в 2023 году – 2,388 трлн рублей.

Объем ВВП в 2021 году запланирован на уровне 115 трлн 533 млрд рублей; в 2022 – 124 трлн 223 млрд рублей; в 2023 – 132 трлн 822 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2022 года – 18 трлн 315,3 млрд рублей; на 1 января 2023 года – 20 трлн 519,2 млрд рублей; на 1 января 2024 года – 22 трлн 946,9 млрд рублей. Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2022 года – $72 млрд; на 1 января 2023 года – $73,2 млрд; на 1 января 2024 года – $73,6 млрд.

Уровень инфляции: в 2021 году – 3,7%; в 2022 году – 4%; в 2023 году – 4%.

Объем Фонда национального благосостояния по прогнозу на начало года: в 2021 г. – 12 трлн 447,5 млрд руб. (10,8% ВВП); в 2022 г. – 12 трлн 487,3 млрд руб. (10,1% ВВП); в 2023 г. – 12 трлн 638,2 млрд руб. (9,5% ВВП).

Бюджет сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2021 году в размере $45,3 за баррель; в 2022 г. – $46,6 за баррель; в 2023 г. – $47,5 за баррель. Предполагается, что ограничения ОПЕК + будут полностью сняты в мае 2022 г.

Курс доллара США в 2021 году составит 72,4 руб./$1 (по курсу ЦБ на 28.10 он составлял 76,45), в 2022 г. – 73,1 и в 2023 г. – 73,8.

В документе прописываются основные источники роста доходов. Во-первых, в правительстве рассчитывают на улучшение поступлений доходов от нефти и газа. По нефтегазовым доходам прогнозируется рост по отношению к ВВП с 4,8% в 2020 году до 5,6% ВВП к 2023 году.

"На фоне постепенного повышения цен на нефть и ожидаемого роста объемов добычи углеводородного сырья со второго полугодия 2022 г. (после выполнения обязательств по их снижению в рамках соглашения ОПЕК+), а также с учетом изменения налогового законодательства в части налогообложения нефтегазового сектора, что приведет к росту доли нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета с 28,7% в 2020 г. до 33,6% в 2023 г.", - говорится в документе.

Во-вторых, в правительстве рассчитывают на поступление дополнительных доходов за счет модификации параметров режима НДД, отмены ряда льгот в нефтянке, повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений, повышение акциза на табачную продукцию, введения НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам, введения прогрессивного НДФЛ, изменения законодательства в части налога на прибыль организаций за счет внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения.

С учетом поправок ко второму чтению расходы на национальную экономику в 2021 году составят 3 трлн 140,4 млрд рублей; в 2022 году – 2 трлн 885,9 млрд рублей; в 2023 году – 3 трлн 38,7 млрд рублей.