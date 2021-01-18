АФК начала готовить лесопромышленный холдинг Segezha к IPO

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - АФК "Система" сообщила, что готовит свою портфельную компанию - лесопромышленный холдинг Segezha Group - к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий. Официальных решений о размещении актива пока не принято.

В ноябре глава "Системы" Владимир Чирахов говорил, что после IPO Ozon следующим активом из портфеля корпорации, который может стать публичной компанией, является именно Segezha Group. В числе факторов, влияющих на сроки IPO, помимо рыночной конъюнктуры, он называл и увеличение масштабов бизнеса.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы ПАО АФК "Система". В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.

В III квартале 2020 года выручка Segezha Group выросла на 38% год к году - до 19 млрд рублей. OIBDA увеличилась вдвое - до 5,1 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 26,7% против 17,8% годом ранее.

15 февраля пройдет собрание акционеров АО "Сегежа Групп", на котором будет обсуждаться увеличение уставного капитала холдинга через размещение дополнительных акций по открытой подписке. Также акционеры Segezha рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав АО, касающихся его преобразования в публичное общество.