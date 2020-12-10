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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум в 3228 пунктов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг обновил исторический максимум, превысив 3228 пунктов на фоне подъема фондовых площадок Европы и нефти (Brent превысила $49 за баррель).

К 12:27 индекс МосБиржи вырос до 3228,16 пункта (+0,5%), индекс РТС - до 1383,37 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Предыдущий исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 20 января - 3226,89 пункта.

Нефть Brent в четверг выросла до $49,26 за баррель (+0,8%), доллар просел до 73,51 рубля (-0,35 рубля).

В лидерах роста в четверг выступают обновившие свои максимумы акции "Норникеля" (+2,2%, до 23,778 тыс. рублей), также растут бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "Роснефти" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%).

рынок акций Мосбиржа

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