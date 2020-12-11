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Власти Кубы откажутся от двойной валютной системы с 1 января

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кубы проведут масштабную финансовую реформу, которая положит конец параллельному хождению обычных и так называемых конвертируемых кубинских песо, сообщает агентство Bloomberg.

С 1 января 2021 года в стране будет установлен единый валютный курс на уровне 24 кубинских песо за $1, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телевизионного выступления.

Оптимизация валютной системы даст стране хорошие основы для того, чтобы "приступить к изменениям, необходимым для усовершенствования ее экономической и социальной модели", заявил Диас-Канель.

В рамках готовящейся реформы власти Кубы также планируют изменить систему ценообразования и субсидий.

Диас-Канель объявил о планах проведения валютной реформы в октябре текущего года.

Система двух валют действует в Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, тогда как жители Кубы используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному на данный момент составляет 1:24.

Куба

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