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Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ в III квартале до 3,4%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в III квартале 2020 года составило 3,4%, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку ВВП за третий квартал.

Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку за третий квартал, сделанную в середине ноября и равнявшуюся 3,6%.

"Уточнение индекса физического объема ВВП в III квартале на 0,2% по сравнению с предварительной оценкой обусловлено актуализацией первичной статистической отчетности предприятий, а также получением от Банка России оценок банковского сектора", - говорится в сообщении Росстата.

В результате Росстат уточнил и оценку снижения ВВП РФ за январь-сентябрь 2020 года до 3,4% с 3,5% по предварительным расчетам (как сообщалось, в I квартале ВВП РФ вырос на 1,6% в годовом выражении, во II квартале упал на 8,0%).

Объем ВВП России за III квартал 2020 года составил в текущих ценах 27 трлн 941,3 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2020 года по отношению к III кварталу 2019 года составил 100,1%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2020 года составил в текущих ценах 76 трлн 547,2 млрд рублей.

"Распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на изменение физических объемов добавленной стоимости в III квартале. С одной стороны, значительно сократилась добавленная стоимость гостиниц и ресторанов (-25,9%), учреждений культуры и спорта (-10,9%), предприятий транспорта (-9,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-14,9%). С другой стороны, увеличилась добавленная стоимость за счет роста спроса на услуги информации и связи (+2,3%), учреждений здравоохранения (+0,8) и банковских услуг в сфере финансов и страхования (+8,0%)", - отмечают в Росстате.

"Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности в III квартале (-12,3%). В связи с ростом урожая зерновых культур и реализации сельхозпродукции увеличилась добавленная стоимость в сельском хозяйстве (+1,7%)", - говорится также в сообщении.

Минэкономразвития ранее отмечало ускорение спада в октябре по сравнению с сентябрем. По оценке министерства, ВВП РФ в октябре 2020 года упал на 4,7% в годовом выражении после снижения на 3% в сентябре.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ноябре заявлял, что падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году – 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце ноября - начале декабря, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ – в 2021 году министерство ожидает роста ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты – консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,7%.

Росстат

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