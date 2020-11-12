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Росстат отметил, что падение ВВП РФ в III квартале замедлилось до 3,6%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в III квартале 2020 года замедлилось до 3,6% в годовом сравнении после падения на 8,0% во II квартале и роста на 1,6% в I квартале. Такую предварительную оценку распространила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данные Росстата совпали с ожиданиями экономистов - консенсус-прогноз "Интерфакса" также предполагал снижение на 3,6% и оказались чуть лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП в III квартале на уровне 3,8%. Аналитики ЦБ оценивали падение ВВП РФ в III квартале в интервале 3-4%.

"При расчете (ВВП за III квартал) использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали следующее: рост сельского хозяйства на 2,7% (в III квартале - ИФ), сокращение производства в промышленном секторе на 5,0% (максимальное падение в добыче полезных ископаемых на 11,5%), снижение розничного товарооборота на 2,5%, пассажирооборота на 44,7%, сферы общественного питания на 20,1%, объема платных услуг населению на 17,4%", - говорится в комментарии Росстата к данным ВВП за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 11 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2020 года, из квартальных оценок следует, что ВВП РФ за 9 месяцев снизился на 3,4-3,5%.

Минэкономразвития и ЦБ уже отмечали, что после активного восстановления экономики в III квартале, в IV квартале восстановление приостановилось на фоне исчерпания действия эффектов отложенного спроса и активной господдержки населения, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в IV квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году – 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития – консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце октября-начале ноября, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ – в 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ на 3-4%. При этом более консервативно настроены уже экономисты – консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,6%.

Росстат

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