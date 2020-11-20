Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

ВВП РФ за январь-сентябрь снизился на 3,5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-сентябрь 2020 года снизился на 3,5% к тому же периоду прошлого года, сообщил в пятницу Росстат.

Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало падение за 9 месяцев 2020 года также на 3,5%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2020 года (без публикации данных за январь-сентябрь) - замедление годового падения до 3,6% с 8% во II квартале (в I квартале был рост на 1,6%). Квартальная оценка оказалась чуть лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение в III квартале на 3,8%.

Минэкономразвития и ЦБ уже отмечали, что после активного восстановления экономики в III квартале, в IV квартале восстановление приостановилось на фоне исчерпания действия эффектов отложенного спроса и активной господдержки населения, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в IV квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году - 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в четверг заявил, что падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале.

"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.

"По-видимому, будем ближе к верхней границе этого диапазона, то есть где-то ближе к минус 4%", - прокомментировал Тремасов прогноз ЦБ по снижению ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-5%.

ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце октября-начале ноября, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,6%.

Хроника 27 января – 20 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

Новости по теме

Новости

Рынок акций в пятницу подрос во главе с "Роснефтью"

Экономический кризис

Росстат заявил о сокращении безработицы второй месяц подряд

Росстат заявил о сокращении безработицы второй месяц подряд

Структура "Интер РАО" выделит до 64,2 млрд руб. на локализацию газовой турбины

Российские банки сократили прибыль в октябре на 15%

Экономический кризис

Нефтяные компании вывели продажи топлива на АЗС России на докризисный уровень

Нефтяные компании вывели продажи топлива на АЗС России на докризисный уровень

"Газпром" хочет обусловить право экспорта СПГ сбытом в Азии. Обзор

"Газпром" хочет обусловить право экспорта СПГ сбытом в Азии. Обзор

"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников
Экономический кризис

S7 на два года сократит зарплаты пилотов

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');