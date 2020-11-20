ВВП РФ за январь-сентябрь снизился на 3,5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-сентябрь 2020 года снизился на 3,5% к тому же периоду прошлого года, сообщил в пятницу Росстат.

Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало падение за 9 месяцев 2020 года также на 3,5%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2020 года (без публикации данных за январь-сентябрь) - замедление годового падения до 3,6% с 8% во II квартале (в I квартале был рост на 1,6%). Квартальная оценка оказалась чуть лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение в III квартале на 3,8%.

Минэкономразвития и ЦБ уже отмечали, что после активного восстановления экономики в III квартале, в IV квартале восстановление приостановилось на фоне исчерпания действия эффектов отложенного спроса и активной господдержки населения, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в IV квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по спаду ВВП РФ в 2020 году - 3,9%, он не попадает даже в интервальный прогноз ЦБ, который прогнозирует падение экономики на 4-5%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в четверг заявил, что падение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года может ускориться до 5% или даже больше с 3,6% снижения в третьем квартале.

"Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится. Я сказал, что третий квартал было минус 3,6%. В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже", - сказал Тремасов.

"По-видимому, будем ближе к верхней границе этого диапазона, то есть где-то ближе к минус 4%", - прокомментировал Тремасов прогноз ЦБ по снижению ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-5%.

ЦБ ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. "Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления", - отметил глава департамента.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце октября-начале ноября, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2021 годы попадает в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на 3,3%, а ЦБ на 3-4%.

При этом более консервативно настроены уже экономисты - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,6%.