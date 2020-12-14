Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов и обновил максимум

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник превысил рубеж 3300 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум на фоне сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы и позитивных сигналов с внешних площадок на общемировом оптимизме в отношении внедрения вакцин от COVID-19.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3295,17 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1423,89 пункта (+0,8%). К 10:17 индекс МосБиржи вырос до 3305,35 пункта (+0,9%); индекс РТС вырос до 1423,54 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Предыдущий круглый уровень 3200 пунктов индекс МосБиржи преодолел неделю назад, 7 декабря.

Нефть Brent подорожала понедельник до $50,6 за баррель (+1,3%).

В лидерах роста в понедельник выступают акции "Газпрома" (+2,2%), "Магнита" (+2,1%), "ММК" (+1,7%), "НЛМК" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), банка ВТБ (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), Сбербанка (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным: азиатские рынки преимущественно растут, доллар слабеет, хотя и в основном за счет потерь против евро и фунта. Нефть и промышленные металлы дорожают в ожидании восстановления деловой активности на фоне старта массовой вакцинации в ряде стран. Pfizer получила одобрение на использование вакцины против COVID-19, и сам процесс вакцинации в США уже начался в минувшие выходные. В России также начали широкое применение вакцины "Спутник V".

Для российских активов вновь складываются условия для роста. Доллар может закрепиться ниже отметки 73 руб., а в паре с евро динамика рубля может стать менее выраженной, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, учитывая внешний фон, утром в понедельник можно ожидать преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 3285 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне предоставления нового пакета помощи американской экономике, подъем российского рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи попытается подтянуться в район 3000 пунктов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, на минувшей неделе рынки так и не дождались решения по новым стимулам от Конгресса США. Несмотря на очередную порцию успокоительных речей "о существенном прогрессе в переговорах", участники рынка ставят под вопрос перспективу достижения соглашения до конца года. В этих условиях ФРС может взять на себя роль главного ньюсмейкера и предложить расширение существующих мер поддержки. Однако полностью подменить ожидания фискальных стимулов вряд ли получится.

Зарубежные рынки

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2% на фоне неопределенности перспектив принятия Конгрессом США очередного пакета мер поддержки экономики и пока безуспешных переговоров Великобритании и Европейского союза относительно отношений сторон после Brexit.

Переговоры о новых экономических стимулах в США вновь зашли в тупик после того, как лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл предупредил других лидеров Конгресса, что он не видит возможности достижения согласия по таким вопросам, как предоставление финансирования местным властям и защита бизнеса от претензий, связанных с пандемией, сообщает NBC.

Дополнительное давление на рынок оказывает то, что Евросоюз и Великобритания все еще далеки от решения всех спорных вопросов по поводу отношений после Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров с ЕС об отношениях после Brexit, но не уверен в том, что они дадут результат.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорных вопросов по рыболовству, а также по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале повысился до минус 10 пунктов с минус 27 пунктов в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Банка Японии. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до минус 15 пунктов, отмечает Trading Economics.

Министр финансов Китая Лу Цзивэй на минувшей неделе сообщил, что власти страны намерены увеличить бюджетную поддержку экономики, пишет Bloomberg.

Оптимизм инвесторов также связан с тем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на оптимизме в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть после ожидаемой массовой вакцинации; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $50,54 за баррель (+1,1% и -0,6% в пятницу), январская цена WTI - $47,08 за баррель (+1,1% и -0,5% в пятницу).

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в минувшее воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.

Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.