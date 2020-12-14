Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

Газ в Европе обновил локальный максимум благодаря нефти и наперекор оттепели

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $209 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $199,7 на торгах с поставкой в понедельник.

Это максимальное значение с 1 марта 2019 года.

Газ уверенно дорожает вопреки погодному тренду – ближайшие две недели в Европе прогнозируется оттепель с возвращением к морозам только в последние дни года. Однако более серьезную фундаментальную поддержку ценам на газ оказывают котировки нефти, которая с конца прошлой недели закрепилась выше $50 за баррель марки Brent.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Европа в декабре 2020 года активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 13 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров (минимум $34, максимум $168). Отношение цен закачки к текущей ценой на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двукратной, а то и трехкратной прибыли.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 80,81%, что совсем ненамного превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (77,6%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 35%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

TTF Европа Газпром

Новости

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду
Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Правительство сможет регулировать цены при их росте более чем на 10%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Производители сахара и масла до 20 декабря договорятся с ритейлом о ценах

Торговые сети обвинили в завышении цен на рыбу

Торговые сети обвинили в завышении цен на рыбу

Акции Сбербанка обновили исторический максимум, превысив 285 рублей

Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');