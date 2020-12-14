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Газ в Европе подорожал до максимума с марта 2019 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $199,7 за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в $194,9 на торгах с поставкой в пятницу.

Это максимальное значение за последние 1 год и 9 месяцев (21 месяц) - с 8 марта 2019 года.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Европа в декабре 2020 активнейшим образом расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 12 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров (минимум $34, максимум $168). Отношение цен закачки к текущей цене на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двукратной, а то и трехкратной прибыли.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 81,16%, что совсем ненамного превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (78,14%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 35%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

TTF Европа Газпром

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