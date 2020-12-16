Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в среду включило Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов. Это означает, что ведомство начнет двусторонние переговоры с этими двумя странами, отмечает MarketWatch.

"Эти взаимодействия будут включать призыв к разработке плана с конкретными политическими действиями для устранения основных причин занижения курса валюты и внешних дисбалансов", - говорится в сообщении ведомства.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США будут работать с двумя странами над устранением практик, "создающих несправедливые преимущества для конкуренции" с иностранными компаниями.

Швейцария не скрывает, что она вмешиваются в работу валютных рынков, чтобы не допустить укрепления своей валюты, но отрицает манипулирование. США уже ввели пошлины на вьетнамские шины, ссылаясь на заниженную цену донга.

Кроме того, Минфин сохранил в списке стран "под наблюдением" (к ним у США также есть претензии в связи с их валютной и торговой политикой) Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Сингапур и Малайзию, а также добавил в него еще три страны - Тайвань, Таиланд и Индию.