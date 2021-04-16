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Минфин США включил Тайвань в число валютных манипуляторов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в пятницу включило Тайвань в число валютных манипуляторов, заявив, что ЦБ страны продолжает активные интервенции на валютном рынке.

В списке также остаются Швейцария и Вьетнам, которые были добавлены в него три месяца назад.

Эти решения были обнародованы в рамках полугодового отчета Минфина, в котором анализируется валютная и экономическая политика основных торговых партнеров США. Он стал первым для нового главы ведомства Джанет Йеллен, отмечает The Wall Street Journal.

"Министерство финансов неустанно работает над противодействием попыткам иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских рабочих в несправедливое, невыгодное положение", - заявила она.

Отнесение стран к категории валютных манипуляторов во многом является символическим шагом. Закон США требует, чтобы Минфин начал двусторонние консультации с такими государствами, но не налагает немедленных штрафов.

Кроме того, Минфин сохранил в списке стран "под наблюдением" (к ним у США также есть претензии в связи с их валютной и торговой политикой) Китай, Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Индию, Сингапур, Малайзию и Таиланд, а также добавил в него еще две страны - Ирландию и Мексику.

Минфин США США Тайвань

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