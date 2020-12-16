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Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $20 тысяч

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Биткойн подорожал до очередного рекорда и впервые превысил отметку в $20 тысяч.

Курс криптовалюты в ходе торгов в среду подскочил более чем на 6% и составляет сейчас $20 615 по данным CoinDesk.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц – на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Американская платежная система PayPal в ноябре открыла свою криптовалютную платформу для всех пользователей в США после тестирования сервиса на ограниченной аудитории. С помощью этой функции пользователи могут покупать, хранить и продавать ряд криптовалют, включая биткойн в приложении PayPal.

Котировки январских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в среду растут на 6,3% – до $20 785.

биткойн

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