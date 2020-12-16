Рост цен промпроизводителей в РФ в ноябре ускорился до 1%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре выросли на 1,0% после повышения на 0,3% в октябре, на 0,6% в сентябре, на 1,0% в августе, на 4,3% в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, падения на 7,2% в апреле, снижения на 1,4% в марте, на 0,5% в феврале и роста на 0,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-ноябрь 2020 года цены производителей повысились на 2,1%, в годовом выражении рост составил 2,4%.

Рост цен в промышленности в ноябре почти превысил ожидания аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал повышение цен в ноябре на 0,4%.

В добыче полезных ископаемых цены производителей в ноябре повысились на 2,2%, в обрабатывающих производствах выросли на 1,1%.

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на необработанные алмазы - на 29,8%, графит - на 12,3%, руды и концентраты прочих цветных металлов - на 8,3%, товарную необогащенную железную руду - на 5,5%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на стальные фитинги для труб (кроме литых) - на 38,8%, необработанный титан - на 10,2%, необработанный цинк - на 8,9%, прочие промежуточные продукты металлургии никеля - на 7,8%.

Цены выросли на отдельные виды нефтепродуктов: сжиженные пропан и бутан - на 10,2%, тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки - на 10,1%, газообразные углеводороды (кроме природного газа) - на 8,0%, стабильный газовый конденсат - на 7,2%, кокс и полукокс из каменного угля - на 7,0%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на свекловичную мелассу - на 43,8%, овощные и овощефруктовые соки для детского питания - на 38,2%, кукурузное масло - 17,6%, маргарин - на 14,4%, свекловичный жом - на 12,7%, подсолнечное масло и его рафинированные фракции - на 12,4%, икру лососевых рыб - на 11,4%, крахмальную патоку - на 11,2%, растительные корма - 10,5%, белый свекловичный сахар - на 9,9%.