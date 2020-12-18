Падение ВВП России в ноябре замедлилось до 3,7%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в ноябре 2020 года оценивается в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% по уточненным данным (оценка уточнена с 4,7%) в октябре, на 2,8% (уточнена с 3,0%) в сентябре, на 3,1% в августе (оценка уточнена с 3,3%), на 4,2% в июле (оценка уточнена с 4,5%). Такие данные содержатся в "Картине деловой активности", опубликованной Минэкономразвития вечером в пятницу.

Снижение ВВП РФ по итогам января-ноября 2020 года министерство оценило на уровне 3,5% (спад за январь-сентябрь, по данным Росстата, составлял 3,4%).

"Основной вклад в улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство", - отмечают в Минэкономразвития.

Обрабатывающая промышленность в ноябре вновь показала положительную динамику (плюс 1,1% г/г после снижения на 3,7% г/г в октябре). "Продолжается уверенный рост в химическом комплексе (включая фармацевтику), деревообработке, легкой промышленности. Улучшились показатели в отраслях машиностроения и металлургическом комплексе, а также в нефтепереработке", - отмечают в министерстве.

В сельском хозяйстве снижение в ноябре замедлилось до 2,1% г/г после падения на 6,6% г/г в октябре. "Показатели сбора зерновых и производства мяса и молока превышают уровни прошлого года. Вместе с тем отрицательный вклад в динамику отрасли по-прежнему вносит сокращение сбора сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и других овощей, что также стало одним из факторов снижения выпуска в пищевом комплексе", - говорится в обзоре.

Объем строительных работ в ноябре, как и в предыдущие месяцы, находился вблизи уровней прошлого года (0,0% г/г после минус 0,1% г/г в сентябре и октябре).

"Сдерживающее влияние на экономику по-прежнему оказывает добыча полезных ископаемых и связанный с ней транспортный комплекс в условиях действия соглашений ОПЕК+, направленных на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки", - отмечают в Минэкономразвития.

При этом в ноябре показатели в данных секторах улучшились: падение выпуска добывающих отраслей замедлилось до 7,6% г/г (после 9,0% г/г в октябре) за счет добычи ненефтегазовых полезных ископаемых (угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых). Снижение грузооборота транспорта также замедлилось - до 2,2% г/г в ноябре с 3,8% г/г в октябре, "при этом улучшение динамики наблюдалось практически по всем видам транспорта (за исключением автомобильного)".

"На потребительском рынке в ноябре наблюдалось снижение активности", - говорится в обзоре. Сокращение розничного товарооборота в ноябре ускорилось до 3,1% г/г (со снижения на 1,4% г/г в октябре) "за счет как продовольственных, так и непродовольственных товаров".

Объем платных услуг населению и оборот общественного питания остаются существенно ниже уровней прошлого года (минус 13,7% г/г и минус 16,4% г/г соответственно), в ноябре спад ускорился. "Такая динамика обусловлена, в том числе, действующими ограничениями на работу предприятий сферы услуг в связи с проведением карантинных мероприятий", - отмечают в Минэкономразвития.

ЦБ РФ в пятницу заявил в релизе по итогам заседания совета директоров, что ожидает снижения экономики РФ в 2020 году на уровне около 4% при официальном прогнозе в 4-5%,

В ЦБ при этом отмечают, что в IV квартале 2020 года восстановление экономики взяло паузу, и возобновление устойчивого роста ожидается весной 2021 года.

"Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем во II квартале. Это связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям. С учетом этого, а также более высоких, чем ожидалось, данных за III квартал снижение ВВП в 2020 году может составить около 4%", - говорится в пресс-релизе.

"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", - отмечают в ЦБ.

Официальный прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП РФ в 2020 году - 3,9%. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце ноября - начале декабря, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 3,8%.

В 2021 году Минэкономразвития прогнозирует рост на 3,3%, действующий прогноз ЦБ - рост в интервале 3-4%.

Экономисты более консервативны в отношении перспектив 2021 года - консенсус-прогноз предполагает рост в следующем году на 2,7%.