Власти США рекомендовали вакцинировать пожилых людей и "необходимых" работников

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Консультативная группа Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовала в воскресенье, чтобы граждане в возрасте 75 лет и старше, а также некоторые "необходимые" работники, были привиты от COVID-19 в рамках второй волны вакцинации, сообщила The New York Times.

По данным издания, Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) проголосовал за включение в следующий этап вакцинации всех, кто старше 75 лет, а также около 30 млн "необходимых" работников, включая сотрудников экстренных служб, учителей и работников продуктовых магазинов.

Эксперты подчеркнули, что их рекомендации не носят обязательного характера, а каждый штат сможет доработать или скорректировать их с учетом определенной специфики потребностей.

Директор CDC Роберт Редфилд рассмотрит рекомендацию группы и, вероятно, к понедельнику примет решение о том, следует ли использовать ее в качестве официального руководства агентства для штатов, отмечает издание.

Вакцина от Pfizer и BioNTech уже передана тысячам американских медицинских работников на прошлой неделе для массовой вакцинации. Ожидается, что использование одобренной в пятницу второй вакцины от Moderna начнется в ближайшее время.