В Конгрессе США согласовали новый пакет антикризисных мер на $900 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры Конгресса США в воскресенье, 20 декабря, согласовали пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса общим объемом порядка $900 млрд, сообщают американские СМИ со ссылкой на лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Соглашение предусматривает, в частности, прямые выплаты американцам, надбавки к пособию по безработице, а также помощь школам, малому бизнесу и расходы на внедрение вакцин.

Предполагается, что прямые выплаты составят по $600 как на взрослого, так и на ребенка. Для людей с доходом более $75 тыс. в год (более $150 тыс. в год для семейных пар) выплаты будут ниже.

Надбавка к еженедельному пособию по безработице составит $300, она будет выплачиваться в течение 11 недель. Кроме того, законодатели договорились продлить еще две программы поддержки рынка труда, срок действия одной из которых истекает в середине марта, а второй - в начале апреля. Обе программы расширяют пул людей, имеющих право на получение пособия по безработице.

Порядка $280 млрд из общей суммы в $325 млрд, выделяемой на поддержку малого бизнеса, будет направлено на программу Paycheck Protection Program (PPP), предусматривающую предоставление банками кредитов компаниям на выплату заработной платы.

Кроме того, предусмотрены пакеты мер поддержки авиакомпаний, а также кинотеатров и концертных площадок объемом по $15 млрд. На поддержку школ будет направлено $82 млрд, на внедрение вакцин - $30 млрд, на программы тестирования и отслеживания заболеваемости COVID-19 - $22 млрд.

Камнем преткновения в переговорах законодателей оставался вопрос продления ряда экстренных программ Федеральной резервной системы (ФРС), о прекращении которых ранее объявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что средства этих программ, не использованные Федрезервом, будут возвращены в распоряжение Центробанка, однако ФРС не сможет возобновить прекращенные программы в следующем году без одобрения Конгресса.

Американский Конгресс не принимал меры по борьбе с коронавирусом с апреля, несмотря на то, что случаи заболевания резко выросли, больницы в США перегружены, а города и штаты снова вводят режим изоляции в попытке приостановить распространение COVID-19 в праздничные дни.

Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.