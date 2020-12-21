Lockheed Martin купит производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin Corp заключил соглашение о приобретении производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,4 млрд, говорится в сообщении Lockheed Martin.

Сделка приведет к объединению компаний, которые уже сотрудничают в авиационной сфере.

Lockheed заплатит $56 за акцию Aerojet Rocketdyne, что на 33% больше стоимости бумаг компании на закрытие торгов в пятницу. Итоговая цена будет уменьшена до $51 за акцию с учетом выплаты специальных дивидендов в размере $5 на акцию, которая будет предшествовать закрытию сделки.

"Приобретение Aerojet Rocketdyne позволит сохранить и укрепить одну из важных составляющих оборонно-промышленной базы и сократить расходы для наших клиентов и американских налогоплательщиков", - сказал президент и главный исполнительный директор Lockheed Джеймс Тейклет, слова которого приводятся в сообщении компании.

Lockheed и Aerojet Rocketdyne рассчитывают завершить сделки во втором полугодии 2021 года.