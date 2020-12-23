JPMorgan поднял рекомендацию для ADR Газпрома до "выше рынка"
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $6,5 за штуку.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $6,34 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,5 за штуку.