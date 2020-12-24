Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год стал первым годом реализации закона об органическом производстве. Его ждали многие аграрии, решившие занять эту пока еще небольшую, но довольно перспективную нишу агропродовольственного сектора.

Представители отрасли, опрошенные "Интерфаксом", завили, что закон повысил интерес к органическому производству и его продукции. Но его недоработки и отсутствие эффективной поддержки со стороны государства серьезно замедляют развитие этого сектора аграрной экономики.

Интерес к органике растет

Представители отрасли положительно оценили сам факт принятия закона и его вступление в силу.

Как заявила генеральный директор агрохолдинга "АгриВолга" Елена Яшаева, "движения в секторе видны, люди проникаются этой темой". "Стало понятнее и сельхозсектору, и потребителям, чем отличается органика от неорганики", - сказала она.

По ее словам, закон помог донести до потребителя полезность продукта, а тем, кто не знал об органике, помог узнать, что такое органический продукт. "Помог нам, производителям, найти нужные слова. До вступления закона в силу был слышен скепсис, слова, что органика - это маркетинговый ход, так же, как "эко" и "био". К сожалению, фермерские эко- и биопродукты, действительно, не органика, и потребители уже начали это понимать. А еще - начали сознательно относиться к слову "органика", - сказала Яшаева. - Те правила и требования, которые мы вынуждены соблюдать и соответствовать им, - это, с одной стороны, лишние затраты, контроль, с другой - только такими методами можно заработать доверие потребителей".

"Благодаря закону, органические продукты стали более популярны, маркировки более узнаваемы, - заявил исполнительный директор и учредитель компании "Черный хлеб" Евгений Шифанов. - Люди стали понимать, что такое "эко", "био", и все больше людей интересуются этим. Ритейл тоже становится активным, в магазинах появляются специальные полки для органики, которые надо заполнять".

По его словам, продажи компании растут.

Совладелец и автор проекта "Биоферма Кубани" Сергей Воданюк, отмечая положительное влияние закона на органическую сферу, обращает внимание на то, что он помог "почистить полки в магазинах от ненастоящей "органики", с них исчез фальсификат".

"Мы заметили, что торговые сети стали более адекватно воспринимать органику. Благодаря закону, ритейл понял, что органика - это не пустые слова, что есть наполнение для этого термина. И это помогает производителям", - сказал он.

Старые проблемы, новые риски

В то же время, отметил Воданюк, пробелы в законодательстве остаются и касаются они, в первую очередь, понятия "органическое". "Для гармонизации с международными стандартами нужно установить эквивалентность терминов "органик", "био" и "эко", иначе возникает много проблем, - сказал он. - Например, возникают какие-то другие варианты законопроектов, по которым экологическим называют то, что таковым не является".

Еще одним пробелом он считает то, что в РФ не признаются международные стандарты. Это нужно прописать в законодательстве, уверен Воданюк.

"Безусловно, сохраняются пробелы, ткань законодательства имеет разрывы и дыры, - согласен президент холдинга "Аривера" Илья Калеткин. - Перед принятием закона представители органической отрасли говорили, что необходимо разработать дорожную карту и топологию будущего законодательства. Но этого в полном объеме сделано не было. Пошли по пути "давайте примем закон, а потом уже будем обсуждать все остальное, пришивать на живую нитку дополнительные куски".

По его словам, до сих пор не выстроены взаимоотношения между органами государственной власти, которые отвечают за развитие органического рынка, и субъектами этого рынка, которые объединены в союзы. "Национальный органический союз пытается такой диалог наладить, предложить свою помощь государству в разработке нормально функционирующего будущего законодательства и всех нюансов, связанных со взаимоотношениями между производителями, переработчиками, сертификаторами, контролирующими органами. Но эти попытки пока ни к чему не приводят", - сетует он.

Поэтому, считает Калеткин, пока закон практически мало чем помог. "Государству не удалось с его помощью убедить сельхозпроизводителей, что им будет выгодно заниматься органикой. Нет полноценной государственной программы развития органического земледелия, - сказал он. - И даже больше: у тех производителей, которые уже в органике, усилились страхи, например, в связи с изменением процедуры сертификации, с отсутствием взаимного признания российских и международных сертификатов".

"Как это ни обидно, но мы на этом рынке объективно находимся в роли учеников и догоняющих. Те, кто давно в органике и сертифицируется по европейским стандартам, теперь вынуждены проходить еще и сертификацию на соответствие российскому закону. Это дополнительные время и деньги, лишние усилия, - сетует он. - Призыв со стороны "стариков" органического рынка о безусловном признании европейского сертификата в качестве эквивалентного российскому пока, к сожалению, не услышан".

Как считает Яшаева ("АгриВолга"), один очевидный пробел в органической сфере - это отсутствие поддержки на территориальном уровне, отсутствие субсидий и понимания у территориальных законодателей.

"Вот небольшой пример: мы не можем объяснить, как мы используем наши сельхозучастки. Органик обязан предоставить животным свободный доступ к пастбищам, выгулу. Поэтому мы не используем эти земли как пашни. А муниципальными органами это трактуется как "отсутствие работы на земельном участке", - сказала она. - Сейчас мы доказываем в суде, что мы не можем использовать пестициды, убивать вредные растения на поле, и что полезные растения животные употребляют в пищу, пасясь на полях".

На отсутствие субсидий обращает внимание и Воданюк ("Биофермы Кубани"). "Хоть закон и принят, но реальных субсидий нам не дали, пока только словоблудие, да и в бюджете это не закреплено", - отметил он.

Учредитель группы компаний "Юфенал" Андрей Теренин заявил, что на его компанию закон не оказал особого влияния, так как она сертифицирована по международному стандарту и не продает свою продукцию на внутреннем рынке.

Но, по его словам, при этом российские компании сталкиваются с такой проблемой: по требованию Россельхознадзора вся продукция, которая идет на экспорт, подлежит обеззараживанию. "Но нет органа, который имеет лицензию на обработку органической продукции. Ситуация может остановить или, по крайней мере, поставить под вопрос экспорт органики, - предупредил он. - Надо разъяснить, что органика, идущая на экспорт, не подлежит фумигации. Но это пока не делается".

На эту проблему обращает внимание и Калеткин ("Аривера"). "Для экспортеров появились дополнительные препоны. Теперь им нужно получать и европейский, и российский сертификаты, так как, в соответствии с нашим законодательством, при экспорте требуется фумигация зерна и бобовых, отправляемых за рубеж, - пояснил он. - Чтобы ее избежать, необходимо доказать контролирующим органам, что эта продукция - органическая, а европейский сертификат в качестве такого подтверждения они не признают".

"Есть проблемы и у импортеров органики из-за рубежа. Сейчас у них собираются требовать прохождения российской сертификации. Но наш рынок пока не очень интересен производителям европейской органики с точки зрения продаваемых в России объемов, и такое требование приведет к тому, что они просто уйдут с нашего рынка", - предупреждает Калеткин.

С тем, что такая угроза существует, согласна директор ООО "Хипп" (дочка германской Hipp, поставщик органического детского питания) Ольга Ратникова. "Учитывая, что в России порядка 80% пока занимает импортная органическая продукция, эта проблема ставит её под угрозу. Для сохранения здоровой конкуренции в органическом секторе на период становления и укрепления российской органики необходимо установить переходный период, в течение которого будут признаваться зарубежные сертификаты", - считает она.

Как заявила Ратникова, "в условиях, когда не признаются зарубежные сертификаты, у производителя и сертифицирующего органа возникает необходимость сертифицировать всю цепочку производителей используемого сырья, начиная "от поля", что может оказаться невыполнимым из-за огромного количества фермерских хозяйств и производителей, выращивающих сырье для поставщиков". Это требует значительных ресурсов у сертифицирующего органа (опытные специалисты, эксперты), которых пока слишком мало, как и самих органов по сертификации, а также ведет к сильному удорожанию затрат на сертификацию у производителя", - считает она.

Аналогичная проблема возникает и у зарубежного производителя, который должен получать сертификат у российского органа сертификации.

По ее словам, в сегодняшней ситуации необходимо максимальное упрощение процедур в отношении сертификатов третьих стран. "Это можно сделать, в частности, через гармонизацию стандартов, которая позволит решить возникшую проблему с признанием сертификатов, установление переходного периода, в течение которого мы предлагаем предусмотреть возможность прямого одностороннего признания сертификатов органической продукции третьих стран", - сказала она.

Как считает Ратникова, пробелом в законодательстве также является отсутствие специализированной ответственности за нарушение закона, в частности - за реализацию продукции, в названии которой используются слова "органик" без сертификации. "Пока нарушителей можно привлечь только за нарушение правил маркировки, введение потребителя в заблуждение, но практики по этому вопросу нет", - сетует она.

"Так что пока промежуточный итог внедрения российского законодательства для субъектов органического рынка, как производителей, так и дистрибьюторов, таков: вместо деятельной помощи от законодательства возникают дополнительные риски", - подытожил Калеткин. А Теренин ("Юфенал") вообще не исключил, что компания может отказаться от органического производства из-за низкой рентабельности.

Что делать

В этих условиях, считают представители отрасли, они вправе рассчитывать на поддержку государства.

"Думаю, нужно выравнять условия, при которых работают представители классического сельского хозяйства и органического производства, - заявила Яшаева" ("АгриВолга"). - Нужно дать дотации производителям органики на сертификацию. Ведь в классическом сельском хозяйстве сертификации нет, а в органике есть, и наши расходы неравны. При этом сертификация - затратная процедура, на нее уходит до 300 тыс. рублей в год".

"Поскольку классическое сельское хозяйство получает дотации на покупку минудобрений, органики вправе рассчитывать на дотации на закупку биопрепаратов и биоудобрений, - считает она. - Необходима также так называемая погектарная поддержка, особенно в период конверсии, когда предприятие переходит от классики к органическому производству, и эта субсидия должна быть в 3-5 раз больше по сравнению с классической поддержкой".

Яшаева привела в пример опыт Германии, где в первый год конверсионного периода дотации составляют около 500 евро на гектар, во второй год - 300 с небольшим евро, в третий год - 200 с небольшим евро.

"Если будет государственная субсидия, и она будет работать как в Европе, то это поможет. Если же это будут незначительные меры, то, я думаю, органическое производство будет сокращаться, - заявил Теренин ("Юфенал"). - Мы уже сократили площади органических земель на 30%, перевели их в традиционный статус, где можно применять химию, которая помогает давать больший урожай и прибыль".

С тем, что мер господдержки недостаточно, согласен и Шифанов ("Черный хлеб"). "Пока больше говорится о планах, а о реализации и конкретики никакой, и все пока в сыром виде", - отметил он.

"Да этих мер просто нет", - категоричен Воданюк ("Биоферма Кубани"). "Нужна поддержка, например, в виде субсидирования затрат на приобретение биологических средств защиты, органических удобрений, посевного материала, семян, - считает он. - Почему важно субсидировать эти затраты? Потому что будет мультиплицирующий эффект: будет развиваться инфраструктура".

По его словам, сейчас органических удобрений фактически нет, "и мы очень страдаем от этого". "Средств защиты растений тоже мало. Если бы эта сфера была поддержана государством, производители бы активно все это закупали, и инфраструктура развивалась бы. Нужны также субсидии для компенсации расходов на сертификацию", - сказал Воданюк.

Между тем в Мордовии, как сообщил Калеткин ("Аривера"), республиканский Минсельхоз "сильно помог тем, что поставил повышающий коэффициент для производителей органики в области мер погектарной поддержки, а также утвердил повышающий коэффициент на субсидии по молоку". "От лица производителей органики просим все субъекты РФ оказать такую же поддержку во всех регионах, где уже существует органическое земледелие", - заявил он.

Как считает Ратникова (ООО "Хипп"), господдержка органикам нужна в виде субсидий производителям, льготного кредитования, налоговых преференций.

Пока только слова

Как считает исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, ожидания и планы, которые были связаны со вступлением закона об органике в силу, реализованы пока на 25%. "Сегодня государство больше декларирует, что оно поддерживает и развивает органический сектор, чем совершает реальные шаги", - заявил он.

По его словам, главная причина в том, что закон так и не запустил федеральные и региональные программы государственной поддержки. "Минсельхоз не определил приоритеты в развитии сектора и не сформулировал, что же ведомство ожидает от него, - сказал он. - Государственная политика в органической отрасли так и не сформирована. Отсутствует система сбора информации по количеству производителей, сертифицированной земле, объему рынка и т.д., всего того, на основании чего строятся дальнейшие прогнозы по его развитию".

По его словам, не сформированы краткосрочная и долгосрочные программы по развитию внутреннего органического и рынка и развитию экспорта. "Все, чем сегодня оперирует рынок, это некие экспертные оценки, которые чаще всего дают профильные союзы, поэтому мы видим разбросы цифр в 2-4 раза. Строить на этом государственную политику нельзя, - уверен Мироненко. - И как результат - органики нет ни в одной федеральной программе или подпрограмме, направленных на развитие сельского хозяйства на ближайший период. Поэтому сегодня никто не знает, сколько денег государство готово вложить в развитие сектора и что оно за это хочет получить".

По его словам, "приятным исключением является то, что ряд регионов самостоятельно, не дожидаясь команды сверху, стали реально поддерживать своих производителей". Это Воронежская и Томская области, где приняты программы развития органического сектора. В некоторых регионах выделяются субсидии, но таких примеров крайне мало.

"Большинство из достижений, которые мы видим сегодня в этой сфере, это работа профильных союзов и энтузиастов, а не государства, - сказал он. - Действующие стандарты по органике были выпущены до принятия закона по инициативе союза и предыдущего руководства. В этом году не был принят ни один стандарт, хотя планировалось четыре. Два из них наиболее ожидаемые - по дикоросам и биопрепаратам, которые должны были быть сделаны за счет бюджета - не прошли даже публичного обсуждения, а застряли на уровне рабочей группы технического комитета".

Как сообщил Мироненко, сертификацией органической продукции в настоящее время занимаются 7 компаний. "Но их появление происходит достаточно хаотично, так как нет четкого понимания, сколько их необходимо, - отметил глава союза. - Если в декабре 2019 года мы били тревогу по поводу отсутствия сертификаторов, то сейчас их количество превышает потребности рынка в два раза. Регулированием этого направления, а также наполнением его профессиональными кадрами, также пока никто не занимается. Роль государства в этом свелась исключительно к аккредитации".

В настоящее время в реестре производителей органической продукции 55 предприятий. Но 70% из них ранее уже имели международные или частные сертификаты, а сейчас лишь перешли под российскую сертификацию, пояснил Мироненко. "Количество новых компаний крайне незначительно, причем 11 из них - производители органического алкоголя. Вновь появившиеся компании пришли на рынок исключительно за счёт собственных инвестиций, без какой-либо поддержки государства", - сказал он.

По его словам, в отрасли не сформирован и ряд элементов инфраструктуры. "Не решены вопросы с биопрепаратами и биоудобрениями, с органическими семенами и т.д. Это вопросы, которые необходимо было начать решать уже в этом году. Однако сдвижки по ним равны нулю", - сетует Мироненко.

Глава союза напомнил, что при принятии закона декларировалось, что Россия должна занять 10-15% мирового рынка органики. "Однако вопросы, связанные с развитием экспорта, не поднимались и не обсуждались. Участие государства в развитии экспорта ограничилось пока поддержанной Российским экспортным центром работой делегации РФ на выставке BioFach 2020 в феврале в Нюрнберге, - сказал он. - В приказе Минсельхоза о поддержке экспорта - об органике ни слова. Более того, именно в этом году органические экспортеры столкнулись с проблемой фумигации, проведение которой потребовал Россельхознадзор. Это превращает продукцию из органической в неорганическую". В результате, добавил он, производители Красноярского края, Саратовской и Пермской областей практически сорвали экспортные контракты.

Как считает Мироненко, для усовершенствования законодательной базы и решения других проблем этой перспективной отрасли необходимо создать межведомственную рабочую группу. "Чтобы за одним столом все стороны могли бы оперативно договариваться и решать текущие вопросы. Однако пока за этим столом лишь одна сторона - производители. Присесть к нему осторожно пытаются и потребители. Государство же пока ходит вокруг, но не садится", - заявил Мироненко.

Как сообщалось, рынок органической продукции в РФ в 2019 году составил 193 млн евро против 183 млн евро в 2018 году. Это 22-е место в мире. Сегодня один житель России потребляет органической продукции на $1 в год. В Дании, Швейцарии - почти на 380 евро в год.

По данным Национального органического союза, в настоящее время почти 180 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем занято более 2 млн производителей. 89 стран имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в год, и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2025 года.

Закон об органическом производстве вступил в силу в РФ с 1 января 2020 года. Он ввел запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста для откорма животных, гормональных препаратов - за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Запрещается также использовать трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукцию, изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Производство органической продукции также несовместимо с гидропонным методом выращивания растений.

Кроме того, запрещается производство органической продукции на одном оборудовании с обычной, также нельзя смешивать органические и неорганические продукты при хранении и транспортировке. Запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорид (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары.