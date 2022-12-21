Принят закон о внесении иностранных производителей органических продуктов в реестр Минсельхоза

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект № 193122-8, который разрешит Минсельхозу вносить в Единый госреестр производителей органической продукции компании, зарегистрированные за границей.

Принятый закон также уточняет процедуру включения в реестр самозанятых и физических лиц.

Минсельхоз ведет этот госреестр с 2020 года для безвозмездного информирования потребителей о производителях органической продукции. До сих пор закон разрешал включать в перечень компании, созданные в России и включенные в ЕГРЮЛ, а также физлиц со статусом индивидуального предпринимателя.

Принятый закон предлагает включать в реестр юридических лиц-производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств. В пояснительных материалах уточняется, что речь идет об органических производствах, прошедших сертификацию исходя из требований российского законодательства.

Также предлагается уточнить, что в реестр могут быть включены любые налогоплательщики-физические лица (ИП, самозанятые, а также не обладающие таким статусом).

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке", - считают авторы поправок.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.