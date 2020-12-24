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Крупнейший банк Крыма РНКБ докапитализирован на 7,5 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма, Симферополь) завершил размещение допэмиссии акций на сумму 7,5 млрд рублей в пользу своего единственного акционера - Росимущества.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг – 24 декабря, говорится в материалах кредитной организации.

Как сообщалось, Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) как единственный акционер РНКБ одобрило в конце ноября увеличение уставного капитала банка почти на 20% за счет допэмиссии на 7,5 млрд рублей – до 45 млрд 150 млн 972 тыс. 380 рублей.

Совет директоров РНКБ в начале декабря утвердил решение о допвыпуске акций.

ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций РНКБ, допвыпуску присвоен регистрационный номер 10101354B007D.

Количество размещаемых акций составляло 750 млн штук, номинальная стоимость – 10 рублей, цена размещения – 10 рублей.

Бумаги размещались путем закрытой подписки в пользу акционера РНКБ. Форма оплаты размещаемых акций – в безналичном порядке в рублях.

По данным на март 2020 года, уставный капитал РНКБ составлял 37 млрд 650 млн 972,38 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по долгосрочному фондированию и докапитализации крупнейшего банка Крыма.

Сообщалось также, что Минфину России в 2020 году выделено 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства для внесения этих средств в уставный капитал РНКБ.

РНКБ принадлежит государству, является системообразующим банком Республики Крым. Министерство финансов США включило его в санкционный Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Соединенные Штаты не признают российский статус Крыма.

РНКБ по итогам трех кварталов 2020 года занимает 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Росимущество Российский национальный коммерческий банк РНКБ

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