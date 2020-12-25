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ЦБ РФ создаст департамент управления данными

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новый департамент управления данными, создаваемый в Банке России, возглавит chief data officer (директор по обработке и анализу данных, CDO) блока "Финансы" Сбербанка Алексей Луковников, говорится в сообщении ЦБ.

Новый департамент создается на базе департамента обработки отчетности, к которому присоединяется центр управления данными (сейчас входит в департамент статистики и управления данными), отмечает регулятор. Департамент управления данными, который начнет работать с 11 января 2021 года, будет курировать непосредственно председатель Банка России.

Департамент управления данными будет отвечать за методологию и организацию управления данными в Банке России, сбор и обработку отчетности и другой информации, регулирование и контроль за деятельностью бюро кредитных историй, ведение базы данных Центральным каталогом кредитных историй. Также он будет курировать центр сбора и обработки отчетности.

Департамент статистики и управления данными будет преобразован просто в департамент статистики, его директором остается Екатерина Прокунина, курировать его продолжит первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

До перехода в ЦБ Луковников с 2008 года работал в Сбербанке на различных должностях. В 2007-2008 годах был советником главного финансового директора банка "Ренессанс Капитал", в 2005-2007 годах - менеджер, старший менеджер департамента консультирования компании Deloitte, в 2004-2005 годах - старший консультант компании IBM, в 1996-2004 годах - эксперт управления информационных технологий Международного московского банка, в 1991-1996 годах - программист компании "Диасофт". Луковников в 1996 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет).

Алексей Луковников ЦБ РФ Сбербанк

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