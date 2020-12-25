Forbes назвал Керимова самым разбогатевшим миллиардером РФ в 2020 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор Сулейман Керимов стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ за 2020 год по версии журнала Forbes, состояние члена Совета Федерации за год выросло на $11,555 млрд, отмечает издание.

Forbes составил рейтинг из десяти российских миллиардеров, чье богатство выросло за уходящий год, его возглавил Керимов. По данным на 20 декабря 2020 года, состояние Керимова и его семьи составило $20,913 млрд.

Как отмечает издание, Керимовы владеют 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международным аэропортом "Махачкала". Состояние сенатора и его семьи выросло благодаря подорожанию золота и, соответственно, котировок "Полюса", пишет Forbes. Как говорится в материале, котировки "Полюса" с 20 декабря 2019 года по 20 декабря 2020 года выросли с 6771,5 рубля до 15 493 рублей за штуку.

На втором месте - бизнесмен Владимир Лисин, основными активами которого являются пакет акций НЛМК (84%) и транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100% акций). Его состояние за год выросло на $5,413 млрд, достигнув к 20 декабря $26,19 млрд.

Лисин "обязан своими финансовыми успехами росту цен на сталь", поясняет Forbes. "Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в мире возник дефицит лома и руды. Акции НЛМК за год выросли со 142 рублей до 214 рублей за бумагу", - пишет журнал.

Тройку лидеров замкнул совладелец USM Holdings (49%) и владелец ИД "Коммерсантъ" Алишер Усманов. Его состояние за год выросло на $3,636 млрд, до $16,182 млрд. Как и другим участникам рейтинга Forbes, Усманову помог подъем металлургической отрасли.

Четвертое место досталось Владимиру Потанину (состояние за год выросло на $2,758 млрд и составило $26,582 млрд). На пятой строчке - Алексей Мордашов (прирост за год $2,466 млрд, состояние достигло $22,687 млрд).

В топ-10 рейтинга в порядке убывания также вошли депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (прирост - $2,272, состояние равняется $7,367 млрд), основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (84,26% акций) Виктор Рашников (рост за год - $1,423 млрд, состояние - $10,293 млрд), Роман Абрамович ($1,33 млрд за год и $13,694 млрд в целом), Леонид Богуславский (основа богатства - венчурная компания RTP Global, прирост за год - $1,256 млрд, общее состояние - $3,153 млрд) и Виктор Харитонин (состояние одного из создателей "Фармстандарта" и совладельца компании "Биокад", производящей вакцину от коронавируса, за год выросло на $1,226 млрд и достигло $2,439 млрд).