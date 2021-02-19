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Усманов купит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Алишер Усманов пообещал купить для Узбекистана 500 000 доз вакцины от коронавируса, сообщил в совете депутатов Наманганской области президент страны Шавкат Мирзиеев. Он напомнил, что на первом этапе вакцинации планируется закупка 1 млн доз препарата "Спутник V".

Эту вакцину сертифицировали и разрешили использовать в Узбекистане 17 февраля.

Президент также отметил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается.

В апреле 2020 года Усманов направил $20 млн в фонд "Милосердие и здоровье" ("Мехр-шафкат ва саломатлик") при Минздраве Узбекистана на борьбу с коронавирусом. В июле он передал Узбекистану еще $10 млн на поощрение медиков, работающих с ковид-больными.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Алишер Усманов Узбекистан коронавирус Шавкат Мирзиеев Спутник V

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