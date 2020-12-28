Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Падение авиаперевозок внутри РФ в ноябре ускорилось до 23%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ в ноябре сократили внутренние перевозки на 23% г/г, до 4,1 млн человек, следует из статистики Росавиации.

В октябре падение этого показателя было на уровне 7% г/г. В сентябре и августе - впервые с февраля - был зафиксирован рост внутренних авиаперевозок.

Международные перевозки в ноябре упали на 85%, до 526 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации. В октябре падение было на уровне 77% г/г.

Всего в ноябре российские авиакомпании перевезли 4,7 млн человек, что на 48% меньше, чем годом ранее. В октябре пассажиропоток был на уровне 6,8 млн человек (-39% г/г).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией восьмой месяц подряд стала S7, которая перевезла 905 тыс. человек, снижение показателя к прошлому году составило 23%. На втором месте - "Победа", она перевезла 873,5 тыс. человек, что соответствует показателю за тот же период прошлого года. На третьей строчке оказался "Аэрофлот", который обслужил 833 тыс. пассажиров (-70%). Рейсами "России" воспользовались 319 тыс. пассажиров (-48%). "Уральские авиалинии" обеспечили доставку 277 тыс. пассажиров (-60%).

За январь-ноябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 64,1 млн пассажиров (-46%).

В прошлом году российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров. В этом году, согласно прогнозу Росавиации, на фоне ограничений из-за COVID-19 показатель снизится на 50%.

Росавиация

Новости

СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

МВД подтвердило арест Масловского по делу о растрате 95 млн рублей

Forbes назвал Керимова самым разбогатевшим миллиардером РФ в 2020 г.

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца

Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');