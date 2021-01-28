Зарубежный пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 76%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2020 году международные пассажирские перевозки российских авиакомпаний сократилсь на 76%, до 13,1 млн человек, говорится в уточненной статистике Росавиации.

Пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 1,5 млн человек, перевозки за пределы стран Содружества были на уровне 11,6 млн человек. Динамика падения в обоих случаях - 76%.

Внутренний пассажиропоток в прошлом году сократился на 23%, до 56,2 млн человек.

Всего в 2020 году российские авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 году. Уточненные данные Росавиации по этому показателю не изменились по сравнению с оперативными, опубликованными в середине января. Больше всех обслужила авиакомпания "Аэрофлот" (14,6 млн пассажиров, -61%), на втором месте - S7 (12,3 млн, -31%), на третьем - "Победа" - (9,1 млн, -12%), на четвертом - "Россия" - (5,7 млн, -51%). Замыкают пятерку крупнейших перевозчиков "Уральские авиалинии" - с результатом 5,6 млн пассажиров (-41%).

Пассажирооборот всех российских перевозчиков в 2020 году упал на 52,5%, до 153,5 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел сократилась на 9,4 процентных пункта, до 74,5%.

В декабре авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров (падение на 42% в годовом измерении), их пассажирооборот составил 10,3 млрд пассажиро-километров (падение на 56%), занятость кресел - 72,4% (падение на 6,7 п.п.).

Грузовые перевозки российских авиакомпаний в минувшем году выросли на 2,3%, до 1,174 млн тонн, следует из статистики Росавиации. Грузооборот сократился почти на 4%, до 7,1 млн тонно-километров.

Лидер статистики - авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр"), которая перевезла 526 800 тонн: в сравнении с показателем 2019 года это меньше на 2,6%. На втором месте - "Аэрофлот": он перевез почти 159 000 тонн грузов, что на 27% меньше, чем годом ранее. Третью строчку, по данным Росавиации, заняла авиакомпания Sky Gates - ее результатов в статистике нет.

На четвертом месте крупнейших грузоперевозчиков оказалась S7 (62 300 тонн, +46%). Замыкает топ-5 авиакомпания "Авиастар-ТУ" (46 300, +48%).

В 2019 году российские авиакомпании сократили грузовые перевозки на 2,4% относительно предыдущего года. В 2018 году показатель был на уровне 2017 года.

В период пандемии значительно вырос спрос на авиационную перевозку грузов, в первую очередь медицинских и гуманитарных. Ряд российских авиакомпаний воспользовались этим, приспособив пассажирский флот под грузоперевозки.