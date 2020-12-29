Рынок круп России в 2020 году выдержал испытание коронавирусом. Обзор

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок круп в России в этом году, пожалуй, более других рынков продовольствия был подвержен влиянию COVID-19. Несмотря на то, что производство вполне обеспечивало потребности в крупах, ажиотажный спрос на фоне опасений тотального карантина "дирижировал" ценами. Определенное дестабилизирующее воздействие оказали также падение курса рубля, высокие котировки мирового рынка на все зерновые культуры, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Тем не менее крупы в стране было достаточно, отрасль справилась с высоким "коронавирусным спросом".

Цены устанавливает пандемия

Как отмечают эксперты, резкий и дружный скачок цен, отмеченный во второй половине марта и сохранившийся в апреле, привел к подорожанию круп в основных зонах их товарного производства. В результате прирост цен на гречку в Алтайском крае в апреле к февралю составил 58%, на рис в Краснодарском крае - 51%. Менее заметно подорожали пшено в Саратовской области и "Геркулес" в Алтайском крае - на 35% и 28% соответственно.

В ответ на ажиотажный спрос крупозаводы нарастили производство. В марте оно было близким к рекордному, в апреле - рекордным.

В то же время в мае цены начали снижаться - и тоже высокими темпами. Спрос на крупы упал, население сделало запасы на несколько месяцев вперед. При этом насыщенность рынка крупами в этот период оставалась высокой.

К концу лета начало поступать в переработку зерно нового урожая. Несмотря на опасения за параметры урожая в связи с погодными факторами, валовые сборы гречихи и риса оказались выше, чем в 2019 году. Так, по данным Росстата, гречихи собрано 893 тыс. тонн против 784 тыс. тонн в 2019 году, риса - 1 141 тыс. тонн против 1 099 тыс. тонн соответственно.

В то же время сбор проса снизился до 396 тыс. тонн с 440 тыс. тонн в прошлом году, овса - до 4 132 тыс. тонн с 4 423 тыс. тонн соответственно.

Общая выработка круп по итогам сентября-ноября текущего крупяного сезона (сентябрь 2020 - август 2021) немного снизилась, составив 431 тыс. тонн по сравнению с 444 тыс. тонн годом ранее.

Гречка: вполне достаточно

По оценке ИКАР, из выращенной в 2020 году гречихи в текущем сезоне может быть произведено более 500 тыс. тонн гречневой крупы против 442 тыс. тонн в минувшем сезоне. С учетом переходящих запасов этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, которое в настоящее время оценивается на уровне 390-410 тыс. тонн в год, но и для экспорта в близлежащие страны, подчеркивают эксперты.

В минувшем сезоне экспорт составил 79 тыс. тонн. За три месяца текущего сезона он составил 32 тыс. тонн против 23 тыс. тонн за тот же период прошлого сезона.

Ранее рубеж производства в 500 тыс. тонн был преодолен в 2017/2018 сельхозгоду, когда сбор гречихи составил рекордные 1,5 млн тонн.

Как отмечают эксперты, цены на гречневую крупу традиционно отличаются высокой волатильностью. Помимо стоимости сырья, большое влияние на ценовую динамику оказывают спекулятивные факторы. Так, информация о возможном сокращении валового сбора гречихи из-за засухи в ряде районов Алтайского края стала причиной роста цен на нее в середине лета и, как следствие, на гречку. Затем, после короткой сезонной "просадки" в августе, рост цен возобновился. Запасы крупы, сделанные весной, подошли к концу, а ухудшение эпидемиологической ситуации способствовало активизации спроса на самую народную крупу.

В сентябре-ноябре этого года производство крупы составило 126 тыс. тонн против 134 тыс. тонн годом ранее.

На долю Алтайского края в этом году пришлось почти 56% валового сбора гречихи.

Рис: экспорт восстанавливается

По данным ИКАР, предложение риса к началу сезона 2020/2021 гг. было высоким в результате роста производства. Кроме того, сократился экспорт из-за временных ограничений вследствие пандемии. По итогам прошлого сезона экспорт составил 116 тыс. тонн против 176 тыс. тонн в предыдущем сезоне. Импорт вырос до 245 тыс. тонн против 209 тыс. тонн соответственно. Высокими оказались и переходящие запасы - более 150 тыс. тонн.

Цены на рис после весенних всплесков снижались в течение летних месяцев. Это происходило, несмотря на информацию об острой нехватке воды для полива рисовых чеков из-за засухи в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ) и возможной гибели части посевов, отмечают эксперты.

Однако с началом текущего сезона цены на рис начали расти на фоне общего подорожания большинства зерновых и крупяных культур, опасений сокращения качественного сырца в новом урожае, высокого уровня мировых котировок на рисовую крупу из-за локдаунов в ряде азиатских стран, возобновления активного экспорта. За три месяца текущего сезона (сентябрь-ноябрь) экспорт составил 65,2 тыс. тонн по сравнению с 33,8 тыс. тонн за тот же период прошлого года.

За этот период заметно нарастила закупки российского риса Турция. Она ввезла его 47,1 тыс. тонн, в том числе 43,7 тыс. тонн риса-сырца, против 19,2 тыс. тонн, в том числе 16,7 тыс. тонн сырца, год назад. Ее доля в поставках выросла до 72% с 37% за аналогичные месяцы прошлого сезона.

Доля Монголии и Азербайджана составила по 4%, Бельгии, Иордании, Казахстана и Украины - по 3%.

По данным ИКАР, в текущем сезоне (сентябрь-ноябрь) производство риса в РФ составило 129 тыс. тонн против 118 тыс. тонн годом ранее. В прошлом сезоне было выпущено 412 тыс. тонн рисовой крупы против 392 тыс. тонн годом ранее.

При этом эксперты не исключают, что в 2021 году посевы под рисом в Краснодарском крае могут сократиться в пользу менее влагоемких культур в случае, если ситуация с водными ресурсами к началу посевной кампании не улучшится.

"Геркулес" ставит рекорды

Овсяные хлопья, которые в предыдущие несколько лет не были подвержены существенным ценовым сдвигам, с начала текущего сезона ставили новые ценовые рекорды. Главная причина - резкий рост стоимости продовольственного овса, поясняют эксперты. Он был обусловлен снижением производства в течение последних трех лет и сокращением в валовом сборе 2020 года доли зерна крупяных кондиций из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и ряде других регионов.

Закупочная цена на овес на Алтае достигла 15 тыс. рублей за тонну (с НДС), что более чем в 1,7 раза выше, чем в начале зернового сезона.

Однако с ноября цены на "Геркулес" начали снижаться, поскольку покупатели оказались не готовы приобретать хлопья по исторически максимальным ценам. В то же время крупозаводам необходимо было реализовывать выработанную продукцию в связи с недлительными сроками ее хранения.

Пшено: без напряженности

На рынке пшена РФ напряженности не было, предложение крупы было достаточным. Производство в минувшем сезоне выросло до 83 тыс. тонн с 59 тыс. тонн годом ранее. За три месяца этого сезона выработано 29 тыс. тонн крупы, что на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Как напоминают эксперты, весной пшено резко подорожало вслед за другими крупами, но затем еще более заметно просело в цене. С начала текущего сезона эта крупа показывала ровную ценовую динамику.

Однако, отмечают эксперты, в 2020 году валовой сбор проса оказался несколько ниже оптимальной потребности рынка, которую ИКАР оценивает на уровне 400-450 тыс. тонн.