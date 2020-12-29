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Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год
Фото: Vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росстат по традиции подсчитал "индекс Оливье" на основании цен на всх ингредиенты и пришел к выводу, что традиционный новогодний салат подорожал за год на 6,14%. Блюдо на четырех-пятерых человек (2,3 кг) обойдется в среднем по России в 386,60 руб.

В 2019 году приготовление салата "Оливье" в среднем обходилось россиянам в 364,24 руб. Стоимость селедки под шубой (1,7 кг) составила 169,27 рублей, что на 7,4% выше, чем в прошлом году (157,61 руб.).

"Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца", - отмечается в сообщении Росстата. Между тем цены на самые дорогие ингредиенты в праздничных салатах - вареную колбасу и сельдь - выросли на 1,69% и 1,55% соответственно.

Дешевле всего салат "Оливье" обойдется в Белгородской области, а селедка под шубой - в Мордовии. Самыми дорогими ингредиенты для новогодних блюд станут для жителей Чукотки, хотя стоимость наборов изменилась в регионе гораздо ниже ожидаемой инфляции.

Росстат

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