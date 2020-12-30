РФ в 2020 году экспортировала продукции АПК почти на $29 млрд

Это на 18% больше, чем в прошлом году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 1 января по 27 декабря 2020 года экспортировала продукции АПК на $28,963 млрд, что на 18% больше, чем за соответствующий период прошлого года ($24,507 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В частности, зерна отправлено на $9,785 млрд против $7,719 млрд годом ранее (на 27% больше), масложировой продукции - на $4,637 млрд против $3,886 млрд (на 19% больше), мясной и молочной продукции - на $1,134 млрд против $835 млн (на 36% больше), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на $4,128 млрд против $3,639 млрд (рост на 13%).

В то же время стоимость экспорта рыбы и морепродуктов снизилась на 3%, до $5,202 млрд с $5,356 млрд в прошлом году.

Лидерство среди стран-покупателей российской продукции АПК сохраняет Китай, его импорт составил $3,984 млрд против $3,176 млрд годом ранее (рост на 25%). В том числе поставки рыбы и морепродуктов на китайский рынок составили $1,617 млрд.

На втором месте - ЕС, куда было экспортировано продукции на $3,276 млрд против $2,91 млрд годом ранее (рост на 13%). Основу поставок также составили рыба и морепродукты - на $1,118 млрд. Тройку лидеров замыкает Турция, куда было поставлено агропродуции на $3,085 млрд против $2,468 млрд (рост на 25%). Больше всего на турецкий рынок было поставлено зерна - на $1,892 млрд.