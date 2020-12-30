ФАС выявила картельный сговор на рынке ИТ-услуг для госорганов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила пять компаний, заключивших картельный сговор для участия в аукционах на поставку компьютерного оборудования и услуг аутсорсинга печати для органов власти, сообщил регулятор.

Речь идет о компаниях ООО "ЦСАиБФ", ООО "Саммит", ООО "Интеграционные решения", ООО "ИТ Системы Дистрибуция" и ООО "Сервисные Системы". Они нарушили п.2 ч.1 ст.11 закона о защите конкуренции.

По данным ФАС, компании заключили картельный сговор и участвовали в 13 аукционах для нужд федеральных и региональных органов власти и учреждений в 2017-2019 годах. Общая сумма контрактов превышает 1 млрд рублей.

"Организациям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контракта", - говорится в сообщении ФАС.

Регулятор направит материалы дела в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ "Ограничение конкуренции".