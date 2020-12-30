Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Сербия начнет 1 января получать российский газ через "Турецкий поток"

Сербия начнет 1 января получать российский газ через "Турецкий поток"
Фото: Павел Бушуев/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сербия с начала газовых суток 1 января 2021 года начнет получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию. Сейчас российский газ в республику идет через Украину.

По сообщению агентства Tanjug, президент страны Александр Вучич 1 января откроет новый газопровод (его в Сербии называют "Балканский поток"), который проходит через Сербию от болгарской до венгерской границы. Запуск трубы запланирован на начало газовых суток - 06:00 утра по местному времени (08:00 МСК) в Госпожинцах недалеко от Нови-Сада - промышленного центра страны.

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония. Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями и пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.

В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.

Сербия Турецкий поток Болгария

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Белоруссия получила $0,5 млрд российского госкредита

Итоги года: 2020

Рынок сахара-2020 - несладкие итоги

Рынок сахара-2020 - несладкие итоги
Итоги года: 2020

Пандемия привела к росту числа новых предприятий в крупнейших странах

Пандемия привела к росту числа новых предприятий в крупнейших странах

WSJ сообщила о планах Пекина сократить бизнес-империю Джека Ма

WSJ сообщила о планах Пекина сократить бизнес-империю Джека Ма

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Итоги года: 2020

Рынок муки-2020 на ценовых качелях

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Инвесткомпания сына Абрамовича выкупает доли у других мажоритариев Zoltav

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');