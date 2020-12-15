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Президент Сербии заявил, что не видит альтернативы российскому газу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сербия не видит в данный момент альтернативы поставкам российского газа в страну, заявил президент республики Александр Вучич.

"Мы до сих пор через Украину и Венгрию получали российский газ. Этот газ был для нас самым дешевым. И каждый раз, когда нас американцы спрашивали, а почему бы вам не брать какой-то другой, мы говорили - да, пожалуйста, без проблем. Я к (президенту Азербайджана Ильхаму - ИФ) Алиеву ездил трижды разговаривать", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Белграде по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о судьбе проекта "Турецкий поток" и о том, как на нем скажутся американские санкции.

По словам главы государства, "мы сказали - дайте нам более дешевый, мы не будем покупать более дорогой газ". Однако, как он отметил, в итоге оказалось "недостаточно газа для Сербии".

"Всякий раз, когда мы спрашивали, где же этот более дешевый газ, никогда мы не получали ответа...Можем ли мы сейчас получить этот более дешевый газ? Я такого еще не видел", - подчеркнул Вучич.

"Кто-то разве может от Сербии требовать покупать более дорогой газ? И каким путем он попадет в Сербию? Ради чьих-то политических интересов покупать более дорогой газ? Я так не могу. Как я это объясню народу?", - сказал президент Сербии.

По его словам, "мы строили свой газопровод, который нам, конечно, необходим". "У нас вообще нет проблем с закупкой российского газа. Да, конечно, если вы нам предложите более дешевый, - пожалуйста. Но никто этого никогда не предлагал", - сказал он.

Глава государства также высказался против отказа от поставок российского газа: "Сказать народу: давайте вы будете оплачивать рэкет и закупать более дорогой газ? Нет, я все-таки не дурак".

"У нас отличные партнерские отношения, например, с болгарами", - продолжил он. "Мы строим свой газопровод. Почему кого-то интересует, где мы строим свой газопровод? Никто не может нам запрещать проводить трубы на нашей территории", - подчеркнул Вучич.

"А что касается того, какой газ мы будем закупать, то пусть каждый занимается своей работой. Мы будем закупать самый лучший, самый дешевый", - сказал Вучич. По его словам, в Белграде "благодарны российским партнерам, они очень корректны с нами в этом отношении".

"Оплачивать рэкетирование? Я этим не буду заниматься", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также сообщил в ходе пресс-конференции, что Белград рассчитывает начать получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" 29-30 декабря. "Все идет нормально, 29 или 30 (декабря) мы пустим газ", - сказал Вучич.

Александр Вучич Сербия Сергей Лавров

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