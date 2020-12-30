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Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Биткойн в ходе торгов в среду подорожал до очередного рекорда - $28500.

С начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась на 47%, сообщает Trading Economics. Это является самым существенным месячным приростом с мая 2019 года.

В 2020 году курс биткойна подскочил почти в четыре раза, в том числе благодаря интересу со стороны институциональных инвесторов.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Курс криптовалюты на 18:08 составлял $28131, что на 4,7% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.

Котировки январских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в среду выросли на 4,7% - до $28495.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 1,5%, до $734,6, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 0,9%, до $351,4, лайткойн (Litecoin) - на 0,3%, до $126,69.

биткойн

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