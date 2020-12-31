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Минэнерго РФ сократит штат на 5% за счет вакантных должностей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ с 1 января 2021 года в соответствии с решениями правительства в Минэнерго оптимизируется структура министерства и численность сотрудников, говорится в сообщении ведомства.

Так, упраздняются департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства (единственный департамент под руководством замминистра Антона Инюцына) и департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК (находится в ведении замминистра энергетики Анатолия Тихонова, который в настоящее время находится под следствием - ИФ). Упраздняется департамент мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК (замминистра Павел Сниккарс).

Объединяются департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа (оба департамента находятся в ведении Павла Сорокина), а также два департамента под руководством Анатолия Яновского - департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

"Функционал упраздняемых департаментов распределяется по другим департаментам, которые укрупняются до установленных нормативов (не менее 40 человек). Сокращение штатной численности на 5% происходит за счёт вакантных должностей (в данный момент в Минэнерго России вакантно порядка 17% должностей). Сотрудникам, которых затронет реорганизация структуры, будут предложены соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства РФ", - говорится в пресс-релизе.

Также по решению правительства в структуре министерства сокращены две должности заместителей министра энергетики (сейчас их 7 - ИФ). Курируемые ими вопросы будут перераспределены между другими заместителями министра.

Минэнерго разрешено иметь до 10 департаментов, а сейчас их 15.

Минэнерго

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