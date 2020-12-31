Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 31.12В России 3 159 297+27 747В мире 82 707 976+757 025

Газпром продлил контракт с Молдавией на 2021 год

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Действующие контракты ПАО "Газпром" на транзит и поставку природного газа в Молдавию продлены на год, сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз".

Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия.

Согласно предусмотренной в контракте с "Газпромом" формуле, закупочная цена на газ для Молдавии меняется ежеквартально с учетом динамики цен на нефтепродукты за последние девять месяцев. Это предусмотрено в контракте, который был подписан в 2008 году, и ежегодно продлевался. В 2019 году действие контракта было продлено на три года.

В 2019 году республика получила 2,89 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года поставки выросли на 3,5% - до 2,325 млрд куб. м.

Газпром Молдавия

Новости

Белоусов переизбран на пост главы совета директоров РЖД

Итоги года: 2020

Лишний день в году, или как экстренно воссоединялся союз спасения нефти

Итоги года: 2020

Коррозия накопленным итогом, или нефть в разлив

Акционеры Tiffany одобрили сделку по слиянию с LVMH

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки изделий

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки изделий

Минэнерго РФ сократит штат на 5% за счет вакантных должностей

Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа в Европу

Азербайджан объявил о начале коммерческих поставок газа в Европу
Итоги года: 2020

Petropavlovsk - в новый год со старыми обидами. Обзор

Экономический кризис

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');