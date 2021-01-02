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Выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ вошел в топ-100 мировых сделок

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Размещение на российском рынке секьюритизации выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ банком ВТБ на сумму 191,5 млрд рублей вошло в сотню крупнейших сделок этого класса в мире за 2020 год, сообщил ДОМ.РФ.

"В результате объем ипотечных облигаций в обращении оценивается примерно в 675 млрд рублей, из которых ИЦБ ДОМ.РФ составляют около 90%", - говорится в сообщении.

Эта сделка стала также крупнейшей за всю историю российского рынка секьюритизации.

По сообщению ДОМ.РФ, ипотечные облигации пользуются спросом у участников всех сегментов финансового рынка: крупнейших отечественных банков, институциональных инвесторов (включая пенсионные фонды и страховые компании) и частных инвесторов.

Аналитики ожидают продолжения роста в этом сегменте в 2021 году вследствие принятых в 2020-м регуляторных мер. Так, ИЦБ ДОМ.РФ были внесены в Ломбардный список Банка России и в перечень активов для сделок РЕПО с федеральным казначейством. Кроме того, управляющая компания ВЭБ.РФ приняла решение о вложении и ипотечные ценные бумаги средств пенсионных накоплений.

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач ДОМ.РФ в соответствии №225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 13 июля 2015 года и является одним из ключевых инструментов достижения целевых показателей указа президента РФ от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года" и национального проекта "Жилье и городская среда". Указом поставлена цель улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно.

ВТБ ДОМ.РФ

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