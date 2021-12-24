ДОМ.РФ и ВТБ разместили крупнейший в истории России выпуск ипотечных облигаций

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ и ВТБ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 207,6 млрд рублей - крупнейшего в истории российского ипотечного рынка, говорится в совместном сообщении партнеров.

"ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов банка в рамках программы ДОМ.РФ. Эмитентом ипотечных облигаций выступил ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Объем эмиссии составил 207,6 млрд рублей, купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно и составляет 7,65%, срок погашения - 28 ноября 2031 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что седьмой совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ пока является крупнейшим. Их общий объем достиг 786,8 млрд рублей.

Сделка впервые реализована, в том числе с использованием электронных закладных. По ее итогам ВТБ принял решение в перспективе полностью отказаться от документарных закладных при выпуске ипотечных облигаций. Это позволит оптимизировать и ускорить процессы в рамках дальнейших размещений.

"2021 год стал знаковым для ипотечной секьюритизации ДОМ.РФ: мы смогли масштабировать механизм выпуска облигаций с электронными закладными, предложили рынку первый ипотечный выпуск, соответствующий международным стандартам ESG, а завершаем год одним из крупнейших в истории России размещением облигаций", - заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 900 млрд рублей. В том числе банк секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей.

В 2022 году ВТБ планирует сделки секьюритизации розничных активов, в том числе выпуск ИЦБ ДОМ.РФ. В перспективе банк также намерен реализовать собственный многотраншевый выпуск ипотечных облигаций.

"С 2017 года мы реализовали уже семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций почти на 800 миллиардов рублей. Инструмент секьюритизации позволяет банку повысить ликвидность ипотечного портфеля и предлагать населению более доступные ставки по жилищным кредитам", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году также в сделке с ВТБ - тогда объем выпуска составил 191,5 млрд рублей. Общий объем выпусков ИЦБ ДОМ.РФ превысил 1,3 трлн рублей.