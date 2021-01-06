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На Украине сообщили о снижении транзита газа "Газпромом" в начале года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн куб. м в сутки в конце декабря до примерно 130 млн куб. м в сутки в начале января, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", - написал он в фейсбуке в среду утром.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

газ Газпром Украина

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