CoinDesk купит провайдера криптовалютных индексов TradeBlock

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - CoinDesk Inc., ведущая в блокчейн-индустрии медиа-компания, покупает провайдера криптовалютных индексов TradeBlock Inc.

Ключевым продуктом TradeBlock является индекс XBX Bitcoin, который служит бенчмарком для криптовалютных бирж и инвестиционных фондов, инвестирующих в биткойн, включая Grayscale Bitcoin Trust.

Сумма сделки не раскрывается. Владельцем CoinDesk является Digital Currency Group (DCG), которая ранее уже инвестировала в TradeBlock, пишет Dow Jones.

Курс биткойна, тем временем, продолжает бить рекорды. В среду криптовалюта торгуется около $34 400 после подъема накануне выше отметки в $35 000.

В 2020 году стоимость биткойна взлетела почти в четыре раза благодаря возросшему интересу к криптовалютам со стороны крупных инвесторов. На этом фоне также повышается спрос на более продуманные и сложные способы оценки рынка.

Ранее S&P Dow Jones Indices, провайдер таких индексов как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, объявила о планах запустить биткойновый индекс в 2021 году.

CoinDesk, основанная в 2013 году, с этого же года публикует собственный индекс биткойна, который является одним из наиболее известных бенчмарков на рынке криптовалют.

TradeBlock также была основана в 2013 году. На данный момент к индексам компании привязаны инвестиционные продукты общим объемом более $20 млрд.